Samuel Dandin transforme un bus pour faire des burgers

C'est le projet d'une vie qu'il risque de perdre. Samuel Dandin est le propriétaire de l'Eldorado, un restaurant décoré à l'ancienne par ses soins. C'était un lieu de rendez-vous pour les ouvriers le midi et la famille le soir. Pour lui, il n'est pas question de baisser les bras ni de lâcher ses salariés. Dès le premier confinement, il a commencé la vente à emporter le soir. Faute de rentabilité, il a eu l'idée d'acheter un bus avec une cuisine et une caisse pour accueillir ses clients à l'intérieur. Auparavant utilisé pour des ramassages scolaires, Samuel a transformé le véhicule pour faire des burgers. En multipliant ses points de vente, il a récupéré 85% de son chiffre d'affaires. Garé le long d'une voie très empruntée, le bus se fait remarquer depuis un mois et des clients reviennent déjà. Un succès rendu possible grâce au coup de main de Frédéric Ledon, patron du centre de contrôle technique Dekra. Ce dernier lui prête un emplacement en guise de solidarité. Samuel Dandin ne compte pas s'arrêter là. Il vient de recruter pour commencer la livraison à domicile.