Samuel Le Bihan : son premier rôle pour la planète

On l'appelle le " septième continent ", créé par les huit millions de tonnes de plastiques déversés chaque année dans les océans. Venir à bout de ce tragique phénomène est l'un des enjeux du siècle. Les initiatives fleurissent. L'une d'elles est assez incroyable, une machine qui transforme les déchets en carburant. Il s'agit d'un projet français, présenté il y a quelques jours par un acteur bien connu. Reportage.