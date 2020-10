Samuel Paty, le portrait d'un homme de dialogue

Ce dimanche matin sur les réseaux sociaux, les réactions élogieuses se sont multipliées pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Son camarade d'université à Lyon le voyait comme "un homme de dialogue". Fils d'enseignant, il était convaincu que l'éducation pouvait changer les hommes. Selon des parents d'élèves, il a ouvert les esprits de pas mal d'enfants et les a aidés à grandir et à devenir "des citoyens de demain". Celui que ses élèves appelaient Mr Paty avait la fibre dit-on. Il était attaché à l'enseignement moral et physique. Bienveillant, drôle, mais aussi discret et respectueux, c'est ainsi que ses élèves se souviennent de lui. Samuel Paty enseignait l'histoire-géographie depuis trois ans dans le collège du Bois d’Aulne. Il prônait la liberté d'enseigner et celle d'expression. Eduquer sans choquer, hisser haut les valeurs de la tolérance, tels étaient les principes fondamentaux de Samuel Paty. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.