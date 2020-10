Samuel Paty, un professeur unanimement apprécié

Natif de l'Allier et lui-même fils d'enseignant, Samuel Paty avait 47 ans et était père de famille. Il enseignait l'histoire et l'instruction civique et morale. Cet enseignant est devenu le symbole d'une République attaquée. Ses collègues parlent de lui comme d'un homme voulant ouvrir les esprits de ses élèves pour qu'ils ne cèdent pas aux obscurantismes. Sur les réseaux sociaux, des mots ont été laissés pour honorer sa mémoire, celle d'un ami, d'un collègue et d'un professeur. Ce professeur apprenait à ses élèves la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire. Un enseignant bienveillant toujours à l'écoute et apprécié depuis trois ans dans ce collège du Bois-d'Aulne. Brillant, juste, discret, drôle, ... Tous ces qualificatifs sont sortis de la bouche de ses élèves. Un hommage à monsieur Paty, leur professeur à jamais. Un ami de la famille Paty se souvient de l'enfant qu'il était à douze ans. Devant nos journalistes, il a décrit le petit Samuel comme un "enfant en avance sur son âge" et "très ouvert dans les discussions".