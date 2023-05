Drogues dures : la descente aux enfers de San Francisco

San Francisco nous fait rêver avec son charmant petit tramway, ses ruelles pentues et sinueuses, sans oublier son célèbre pont du Golden Gate. "Un décor de film". Mais depuis quelques mois, la ville fait la une des médias pour autre chose que les petites maisons accrochées aux collines. Selon la droite américaine, la ville serait victime du laxisme des autorités, qui auraient laissé la pauvreté et l'insécurité s'installer dans la rue. C'est vrai, il suffit de faire un tour dans la ville pour apercevoir des tentes un peu partout. Il y a 8000 sans-abris à San Francisco. Pour vous donner une idée, c'est presque trois plus qu'à Paris, alors qu'il y a beaucoup moins d'habitants. Comment l'expliquer ? Nous avons posé la question à JJ Smith, il habite le centre-ville et va régulièrement à la rencontre des sans-abris de son quartier. Pour lui, le vrai problème, c'est la drogue. Et tous les jours, JJ passe devant les mêmes points de deal. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien A. Kessener