San Juan : l'archipel de la fraîcheur

D’abord, nous quittons la folie de la grande ville, en l'occurrence Seattle (Washington). Puis, nous la saluons depuis les airs et son emblématique aiguille de l'espace. Nous prenons ensuite une petite heure de vol pour se mettre au vert et au bleu. Il n'y a pas d’inquiétude pour le reste. Le brouillard fait partie du paysage, comme s’il préservait le secret le mieux gardé du Nord-Ouest américain, les îles San Juan. Car quand les voiles se lèvent, l’archipel se découvre à quelques encablures du continent et pourtant si loin de tout. Après déjà une heure et demie de randonnée, précisément à 7h30 du matin, une famille qui a fui la fournaise du Texas respire. Elle est seule au monde, au sommet du Mount Constitution. Le point culminant de l’archipel fait 734 mètres de haut pour une vue à 360 degrés. C'est l’inattendu rendez-vous des sportifs matinaux. Pour découvrir les 769 kilomètres de côtes, une partie à tout le moins, de nombreux touristes choisissent le kayak. Au bout de six heures de balades, nous avons une fringale et sommes tombés sur une algue qui ne pousse que dans les eaux froides du Pacifique Nord. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon