Sanctions économiques : Vladimir Poutine visé personnellement

C'est une mesure inédite, car elle concerne pour la première fois le président d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Geler les avoirs personnels de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères sur le sol européen, une sanction forte et symbolique, mais encore faut-il pouvoir l'appliquer. Les deux hommes savent depuis longtemps qu'ils pourraient être la cible de sanctions. Selon plusieurs enquêtes, ils auraient dissimulé leur fortune. Vladimir Poutine assure vivre de son salaire de chef d'État estimé à 12 000 € par mois. Ses opposants, eux, affirment que sa fortune personnelle s'élève à 200 milliards de dollars. Dans une vidéo, Alexeï Navalny révèle notamment l'existence de cette incroyable villa de 17 000 m² sur les rives de la mer Noire. Elle appartiendrait à l'ancien partenaire de judo russe, Arkadi Rotenberg, devenu milliardaire. Son frère Boris, également ami d'enfance de Vladimir Poutine, est à la tête d'une des plus grandes banques de Russie. D'après les associations, le président russe aurait confié son argent à plusieurs de ses proches à travers des sociétés écrans. Objectif : acheter des biens immobiliers et ouvrir des comptes bancaires en toute discrétion. Un système bien rodé, tant qu'il reste au pouvoir. D'après la Constitution, Vladimir Poutine peut garder son mandat jusqu'en 2036. TF1 | Duplex A. Basar