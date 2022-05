Sanctions : les proches de Vladimir Poutine vraiment pénalisés ?

C’est l’un des yachts les plus imposants au monde : 140 mètres de long, 22 cabines, 2 héliports. Depuis plusieurs semaines, le “Scheherazade”, géant des mers, estimé à 635 millions d’euros, était dans le collimateur des autorités italiennes. Vendredi, alors qu’il semblait sur le départ, le méga-yacht a été immobilisé sur le port de Toscane. Selon les enquêteurs, il appartiendrait à Vladimir Poutine. D’ailleurs, d’après les témoignages des membres d’équipage, celle qui est présentée par les médias comme étant sa compagne, l’ex-gymnaste, Alina Kabaeva y aurait séjourné. Si le mystère demeure, la traque des oligarques russes se poursuit. Aux Fidji, un luxueux yacht a été saisi, à la demande des États-Unis. Il appartiendrait à Suleiman Kerimov, mania de l‘or, proche du maître du Kremlin. En France, les autorités ont déjà saisi 1,1 milliard d’euros d’actifs, notamment des œuvres d’art, yachts et biens immobiliers. Une vingtaine d’appartements et de villas réparties entre Paris, la région lyonnaise et surtout la Côte d’Azur. Tous gelés par Bercy. La mesure est-elle vraiment efficace ? Elle a tout de même une utilité immédiate : s’assurer que les biens ne seront pas vendus pour financer la guerre menée par Vladimir Poutine. En tout cas, c’est un travail de longue haleine qui attend les services fiscaux. T F1 | Reportage A. Barth, F. Couturon, F. Maillard