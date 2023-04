Sanctions : l'inflation épuise les Iraniens

Depuis quelque temps, l'ambiance est morose au bazar traditionnel de Tajrish, au cœur de Téhéran. Le vendeur de pistache attend les clients désespérément. Le business a chuté selon le marchand de légumes. Le prix du kilo de pommes de terre a doublé, de 50 centimes à un euro. Semaine après semaine, les prix de la nourriture explose alors que le salaire moyen iranien est équivalent à 140 euros par mois. Toutes les couches de la population sont touchées par cette crise économique qui s'aggrave. L'inflation a atteint 50%, la monnaie est en train de s'effondrer. Beaucoup d'Iraniens reprochent au régime actuel sa gestion désastreuse de cette crise. Les Iraniens tentent de se débarrasser de leur argent local au marché noir. Celui-ci est tombé à son plus bas niveau historique face au dollar. Le pays des Mollahs se retrouve de plus en plus isolé et étouffé par une série d'embargos et de sanctions internationales, qui s'accumulent année après année, notamment celles dues aux activités nucléaires. Impossible pour les Iraniens de vendre leurs produits à l'étranger. Tous les secteurs de l'économie sont touchés, y compris le tourisme. Les voyages vers l'Iran ont baissé de 90%. La colère sociale ne faiblit pas, et les autorités craignent de nouvelles protestations dans la rue. TF1 | Reportage L. Boudoul, L. Lassalle