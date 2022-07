Sandwichs d’autoroute : aussi bons que faits maison ?

Jambon fromage, chèvre tomate, avec ou sans mayonnaise, le sandwich triangle est le menu Incontournable de ceux qui voyagent. Et tout particulièrement l'été dans les stations-service d'autoroute. Entre 3 et 4 euros, l'unité, les ventes progressent de 30 % entre juin et septembre. Comment ce sandwich au pain de mie est-il fabriqué ? Est-ce un menu équilibré ? Les fabricants, parviennent-ils à améliorer leur recette ? Un poids lourd du secteur nous a ouvert les portes de l'une de ses usines à Guingamp en Bretagne. Le pain est fabriqué sur place dans des grands fours. "C'est une garantie de qualité produit", indique Erwan Mazeas, directeur de l'usine Daunat à Saint-Agathon (Côtes-d'Armor). Les garnitures sont scrupuleusement vérifiées, comme la toute dernière livraison de tomates. Les sandwichs triangle sont confectionnés dans un atelier. Même principe qu'à la maison : deux tranches de pain, de la sauce, des protéines fromage ou jambon et des crudités. Le tout est assemblé à la chaîne. Jusqu'à 600 000 pièces par jour sortent des trois usines du groupe. Un processus qui permet de réduire au minimum les coûts de fabrication. Nous avons demandé au patron, Frédéric Oriol, combien il gagne sur chaque sandwich vendu, combien il les vend aux supermarchés et aux stations-service. Un secret très bien gardé. Quoi qu'il en soit, il parvient à maintenir ses marges, et ce, malgré l'inflation de certains ingrédients. Les recettes sont aussi modifiées pour améliorer la qualité nutritionnelle des sandwichs. Si 60% de la gamme obtient un Nutri-score A ou B, c'est grâce au travail de son laboratoire. D'ici deux ans, l'entreprise s'est fixé l'objectif d'avoir 75 % de sa gamme en Nutri-score A ou B. Mais ces lettres plutôt flatteuses sont-elles suffisantes pour garantir la qualité nutritionnelle de ces sandwichs ? Pour Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'Inserm, il faut aussi regarder sur l'emballage la liste des ingrédients longue et parfois effrayants. Autre solution, garantie sans aucun additif, faire vous-même le sandwich avant de prendre la route des vacances. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Maillard