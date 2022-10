Sanibel Island en Floride : l'île coupée du monde

C'est une opération très délicate qu'ils répètent toute la journée. Caméra fixée sur le casque, les gardes côtes filment leurs hélitreuillages. Ils portent secours à des habitants épuisés, mais soulagés. Ils étaient coincés sur leur île depuis le passage de l'ouragan Ian. La route filmée dans le reportage en tête de cet article est le seul point d'accès à l'île de Sanibel. Mais elle est désormais bloquée par la police. Pour cause, le pont qui la reliait au continent a été entièrement détruit par des vents à plus de 220 km/h. C'est pourquoi les habitants se sont retrouvés pris au piège et l'île coupée du monde. Le pont s'est effondré en quatre endroits. Il faudra beaucoup de temps pour le réparer, peut-être même le reconstruire. Pour sauver les sinistrés, les rotations se font par les airs et aussi par la mer. Des bénévoles, par exemple, s'apprêtent à repartir sur l'île avec leurs propres bateaux. Située tout près du point d'impact de l'ouragan, l'île aux 6 000 habitants a été dévastée. Depuis mercredi, les conditions de vie sont difficiles, plus d'électricité et plus de téléphone. Les autorités les ont déjà prévenues. Ils ne retrouveront pas leurs domiciles avant six mois, voire un an. En attendant, les opérations se poursuivent jusqu'à ce que le dernier habitant de l'île soit mis à l'abri. TF1 | Reportage A. Monnier, H. Ecarnot