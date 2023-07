Sans bénévoles, pas de festival

En allant dans un festival, on s'attendait évidemment à voir des gens faire la fête. Mais pour que cette dernière soit belle, il faut la préparer. Neuf heures du matin, rendez-vous en cuisine. Quinze festivals déjà à son actif, une retraitée originaire de Valenciennes (Nord) va préparer une partie des 900 repas distribués aux artistes et aux techniciens. Ici, les bénévoles n'ont pas une minute à perdre. À 17 heures, le public arrive à grandes enjambées. Ce jour-là, ils sont plus de 25 000 à être heureux d'être là. Les concerts se succèdent. Direction le village des artistes avec Marjorie. Elle a délaissé quelques jours sa vie de gérante de pressing pour côtoyer au plus près les stars de la musique, comme ici avec Big Flo et Oli. Cet été, 17 festivals prévus partout dans l'Hexagone. Les deux frères toulousains ont visiblement le goût du défi. À 21h30, c'est l'heure de retrouver Big Flo et Oli. Une heure et demie de concert, et un final en apothéose. Trois jours et trois nuits pour un festival de rencontres et de sourires avec une famille de bénévoles tout simplement inoubliables. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Rolnik, C. Olive