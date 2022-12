Sans courant, la vie quotidienne entravée

Sans électricité, la journée s’annonce compliquée. Des coupures de courant pourraient survenir entre 8 et 13 heures ou 18 et 20 heures, au moment des pics de consommations d’énergie. Prévenu vendredi à 17 heures, jusqu’à quatre millions de personnes pourraient être touchées au même moment. Juste le temps d’anticiper nos déplacements, certains trains, métro ou tramway peuvent être annulés et nos voitures coincées. Dans les rues, les éclairages publics seront éteints, tout comme les feux de signalisation. Impossible également de faire le plein de carburant, car les pompes ne fonctionneront pas. Il faudra aussi garder les enfants à la maison. Sans lumière ni chauffage ou alarme fonctionnel, les écoles touchées resteront fermées le matin. Dans les commerces, oubliez la carte bleue. Les appareils de payement, tout comme les distributeurs d’argent, seront hors service. Et même avec une porte-monnaie plein, il sera difficile de s’offrir un café, car sans électricité pure, les restaurateurs vont restés fermer. Les antennes-relais momentanément à l’arrêt, nous serons privés de réseau téléphonique et d’Internet. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin