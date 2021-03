"Sans elle, nous n'aurions pas survécu" : une femme médecin française en première ligne contre le Covid à New York

Dans le centre de New York, à Times Square, la vie semble avoir repris (presque) comme avant. On remarque juste au milieu des publicités un message pour remercier les soignants. Il y a un an, la ville était déserte, silencieuse, terrassée par le coronavirus. Nous partons à Brooklyn, l'un des quartiers les plus durement touchés, à la rencontre d'une des médecins qui a vécu ce drame en première ligne. "Ici, l'année dernière, on avait quatre camions de morgue. Trois personnes sur dix qui entraient à l'hôpital n'en sortaient pas", raconte le Dr Sarah Knafo-Rosanel. Au pire moment de l'épidémie en avril 2020, la cardiologue nous avait permis d'entrer dans son hôpital pour témoigner du drame qui se déroulait. Durant toute cette période, elle ne s'est arrêtée que quelques jours quand elle-même a été infectée par la maladie. Régulièrement, elle a travaillé plus de 24 heures d'affilée. Aujourd'hui, certains lits sont vides, car il n'y a plus un afflux de malades comme l'année dernière. Mais les souvenirs sont indélébiles. "C'était très dur, je me suis effondrée en larmes plusieurs fois. Dès qu'on arrive à la maison, c'est directement décontamination, aucun enfant ne peut me toucher. Alors que normalement, dès que j'ouvre la porte, il y a trois petits gosses qui me courent dessus". Sarah a été vaccinée récemment et aujourd'hui, les câlins sont de nouveau permis. Cependant, la journée n'est pas finie. La cardiologue a noué des liens indéfectibles avec d'anciens patients qui ont frôlé la mort, dont elle continue de s'occuper. "Sans elle, nous n'aurions pas survécu", témoigne une ancienne malade du Covid. Sarah sait que le combat contre le Covid est loin d'être terminé. Elle est prête à y consacrer presque toute sa vie.