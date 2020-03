Santé : comment la France est-elle devenue dépendante de l'étranger ?

La pandémie de coronavirus a soulevé la question de la souveraineté sanitaire pour plusieurs pays. C'est le cas de la France, qui a découvert sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, notamment de la Chine. Cette dépendance est la même pour les médicaments, les masques de protection et les respirateurs artificiels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.