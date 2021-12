Santé en zone rurale : la grande inégalité

Léopold a quatre mois et sa venue au monde est digne d’une scène de cinéma. Une naissance à la maison faute de temps et faute de maternité à proximité. Ce jour-là, ses parents ont dû se débrouiller tout seul. Heureusement, tout s’est bien passé. Et Léopold va bien. Dans le Lotte, département rural, ces naissances à domicile ou sur la route ne sont plus si rares que cela. Une douzaine en 2020. Voici une partie de l'explication : quatre maternités, il y a 15 ans, plus qu’une actuellement, celle de Cahors. Depuis les années 2000, selon les études, l’état de santé des mamans et des bébés s’est lentement dégradé. Le manque de spécialistes a également des conséquences sur la prévention de certaines maladies, comme le cancer. Dans ce département, l’un des plus isolés de France, la difficulté, c’est d’attirer des praticiens. Et c’est évidemment, très compliqué. Un combat quotidien pour le directeur de l'hôpital de Cahors. Dans le Lotte, il manque actuellement, non seulement des spécialistes, mais aussi des médecins généralistes. T F1 | Reportage A. Etcheverry, J.Y. Chamblay