Sapeurs-pompiers : hommages aux héros

Ce gymnase situé en plein milieu de Landiras est l'épicentre de la solidarité. Partout, on peut y voir des dessins et des banderoles avec les mêmes remerciements. Pour Emmanuelle Bouny, une bénévole, venir prêter main-forte était une évidence. "Les pompiers enchaînent les gardes. Parfois, ils ne rentrent pas. Ils n'ont pas le temps de rentrer déjeuner et tout ça... Donc, il faut les aider", affirme-t-elle. Après une nuit éreintante à lutter contre les flammes, les soldats du feu viennent ici s'accorder un moment de répit. Cet endroit leur permet de se restaurer, mais aussi de récupérer. Après six jours de combats, physiquement, la fatigue se fait sentir. Claudie Belugou, masseuse, a fermé son cabinet pour venir ici. "Je pense que je suis redevable aussi à ma façon (...) voilà, je fais ce pas en avant pour pouvoir dire merci", exprime-t-elle. Ce sont des petites attentions qui permettent aux soldats du feu de tenir, alors que la lutte contre l'incendie est loin d'être terminée. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Jouanneau, H. Massiot