Sapeurs-pompiers : le retour des héros

Le Capitaine Alain Veneau, responsable des salles opérationnelles SDIS de la Corrèze, se souviendra toute sa vie de cette opération. "Ce qui surprend d'emblée, c'est l'ampleur des moyens qui sont déployés", se confie-t-il. Tout comme Alisson Mendes, pompier volontaire depuis 19 ans, " cette forêt perdue, tout ce désastre, ça marque". Et un saut dans l'inconnu, même les plus anciens comme Patrick Dupuy. "C'est un feu qui est inconnu jusqu'à présent et le petit plus c'est qu'on a appris ce qu'on allait en cours de route", témoigne-t-il. Au lendemain de son retour du feu de Landiras, le Capitaine Alain Veneau a tout de suite repris son poste en Corrèze. Fatigué, mais toujours imprégné de ce qu'il a vécu sur place. "Ces flammes, cette odeur de fumée constante, cette poussière permanente, c'était quelque chose qui restera, une expérience forte", dit-il. Des moments à jamais gravé dans sa mémoire et qu'il partage maintenant avec des jeunes pompiers volontaires en formation. Partis mardi matin du centre de secours de Brive, les 25 soldats du feu ont découvert sur le trajet leur mission. Parmi eux, Alisson, engagée volontaire depuis l'âge de 17 ans, et qui suscite l'admiration de ses collègues de travail. Sur le terrain, Alisson s'est employée avec les autres pompiers corréziens à éteindre les feux en lisière de forêt, un combat sans relâche. Retraité, mais toujours volontaire, Patrick Dupuy a aussi vécu à fond cette mission hors du commun, avec des proches forcément inquiets. Des pompiers, qui à peine rentrés chez eux, se préparent déjà à répondre au prochain appel. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Gathy