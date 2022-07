Sapeurs-pompiers : les héros du quotidien

Les visages sont marqués. Ils luttent sans relâche dans les fumées, sous un soleil de plomb. Après des heures de combat éreintant, ils trouvent un peu de réconfort, dans ce gymnase où tout un village se mobilise. "Ils enchaînent les gardes. Parfois, ils n'ont pas le temps de rentrer déjeuner. Donc, il faut les aider", souligne une bénévole. "Les gens sont très solidaires, apportent beaucoup. Ils sont prêts à donner la main pour nous redonner des forces", reconnaît le lieutenant Boge, du SDIS 33 (Gironde). Ces soldats du feu ont besoin de ce soutien, de ces encouragements et donc des forces pour assurer les interventions qui s'enchaînent. Dans la vidéo en tête de cet article, sur les photos, quelques instants de leur lutte inégale au milieu du brasier. Pour leur donner du courage, des dessins, des pancartes s'affichent dans la région. Ce dimanche après-midi, Farida et sa famille ont apporté une banderole au poste de commandement. Et même les enfants, les jeunes adolescents balancent des mots d'amour pour les remercier. "On les soutient parce qu'ils font beaucoup de travail, tout ce qu'ils peuvent pour nous aider", disent-ils. À part le soutien moral, certains pompiers bénéficient aussi du réconfort physique. Pour les aider à récupérer, Claudie Belugou, masseuse à Landiras (Gironde) a fermé son cabinet pour leur proposer des soins. "Je pense que je suis redevable aussi, à ma façon, car je ne peux pas aller les aider sur le terrain", précise-t-elle. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Jouanneau, H. Massiot