Sapin de Noël, Tour de France… les maires écolos s’attaquent à des symboles

De nombreux électeurs s'interrogent sur les déclarations polémiques de certains maires écologistes nouvellement élus. Celui de Bordeaux a, par exemple, décidé qu'il n'y aurait plus de sapin de Noël dans le centre-ville. Pierre Hurmic refusait de décorer des "arbres morts". À Lyon, Grégory Doucet a qualifié le Tour de France de "machiste et polluant". Des prises de position pour le moins radicales qui surprennent jusque dans leurs propres camps.