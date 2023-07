Saragosse : des rues transformées en torrents

Cette rue de Saragosse (Espagne), en images, s'est transformée en torrent qui charrie les voitures, les unes après les autres. Des dizaines d'automobilistes ont été pris aux pièges. Il y a ceux coincés à l'arrêt et ceux qui dévalent la rue malgré eux, en étant réfugiés sur le toit de leur voiture. Un homme filme la scène depuis son véhicule, impuissant. Une femme coincée sur le toit de sa voiture, a été filmée par un habitant. Combien de temps va-t-elle tenir ? De longues minutes s'écoulent et elle se retrouve seule, couverte d'eau boueuse, jusqu'à ce que les secours parviennent enfin à lui venir en aide. Des pluies diluviennes ont semé le chaos à Saragosse, la nuit du jeudi 6 juillet. Un homme était perché dans un arbre, un autre agrippé à un buisson. Une opération de secours hors normes a été déployée et il est sauvé des eaux à l'aide d'une grue. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Dans certains quartiers, seules quelques habitations ont été épargnées. Dans une zone commerciale, une cascade s'est même formée. Des intempéries d'une rare violence en plein été, mais aucune victime n'est à déplorer. TF1 | Reportage S. Chevallereau