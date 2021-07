Sardaigne : à la découverte de la Spiagga Rosa, l’une des plus belles plages du monde

Sur la Côte d'Émeraude, au nord de la Sardaigne, en plein cœur des eaux limpides, se trouve son joyau le plus précieux. La Spiaggia Rosa ou la plage rose est la seule de l'île de Budelli. Un spectacle que les touristes peuvent seulement en profiter en bateau ou à pied. En effet, il y est impossible de s'y poser. Une plage ultra-protégée où les vagues laissent apparaître et disparaître un ruban rose sur le sable. Seul Giannicola Zuccarelli, garde forestier peut encore s'en approcher. Comme tout trésor, difficile de résister aux pillages. Les touristes avaient pris pour habitude de prendre le sable dans des sacs ou en bouteille pour le revendre ou le mettre chez eux. Son rose vient d'un phénomène rare. Celui du mélange d'un micro organisme niché dans les algues avec un sable fait de granite et de quartz. Des algues menacées à cause des nombreux touristes en bateau. Alors, chaque jour, les gardiens veillent. Personne ne doit accoster. Si certains le comprennent et respectent la règle, d'autres n'en font qu'à leur tête. La suite dans le reportage ci-dessus.