Sardaigne : le roi sans couronne de Tavolara

Elle est inexistante dans les livres. Pourtant, la petite île de Tavolara, au large de la Sardaigne est bien réelle. Un rocher de cinq kilomètres carrés, le plus petit royaume du monde. Giuseppe Bertoleoni, le prince héritier du trône nous y emmène. Aussitôt les pieds posés, le maître de lieux, le roi Antonio Bertoleoni nous accorde une audience. Un royaume plutôt modeste. Dans ce lieu, il n'y a pas de trône, ni de couronne. Seulement du sable et sept sujets, qui sont tous membres de la famille du roi. Si au regard de la loi, nous sommes en Italie, le drapeau officiel de Tavolara doit toujours flotter au-dessus de l'île. Dernier symbole d'un roi, qui aujourd'hui n'a plus aucun attribut. L'histoire de Tavolara remonte en 1800, où Giuseppe est parti de Gênes pour s'installer sur l'île. Le roi de Sardaigne le rencontre et ils sont devenus amis. Il lui aurait alors donné le titre de roi de Tavolara. Mais celle qui va donner du crédit au royaume, c'est la reine Victoria, qui n'hésite pas à dépêcher un photographe de la couronne anglaise pour venir faire le portrait de la famille royale. La suite dans le reportage ci-dessus.