"Sardine run" : le festin des prédateurs

Les promesses de l'aube en ce début d'hiver austral prennent d'abord la forme d'une brise fraîche vivifiante pour commencer une quête dans les eaux de l'Océan Indien. Au ras des flots, la visibilité n'est pas toujours bonne. Alors, l'avion prend le relais pour un repérage. Le pilote sillonne 120 km de côtes pour trouver une masse sombre et mouvante. C'est un banc compact de milliards de sardines, qui peut mesurer plusieurs kilomètres de long jusqu’à 30 m d'épaisseur. Le phénomène se produit une fois par an et c'est devenu une attraction touristique. Pour les bateaux, il suffit parfois de suivre les dauphins. Ces derniers entrent en action. Ils réussissent à isoler de petites poches de sardines qu'ils épuisent en les maintenant à fleur d'eau. Et puis, ils se servent à profusion, une stratégie de chasses fascinante. Dans le sillage des dauphins, toute une gamme de poissons viennent profiter de cette sardinade géante : des marlins, des thons, des requins, et même un grand requin blanc, placide et rassasié. TF1 | Reportage M. Izard, G. Porrometo, J. Kloeckneker