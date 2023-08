Sardines en boîte : un succès bien huilé

Entre un et quatre euros la boîte, ses ventes sont en constante augmentation depuis l'inflation. On en mange plus, mais sait-on d'où elles viennent ? Qu'est-ce qui justifie les écarts de prix ? Au magasin, la moins chère est vendue 1,59 euro, la plus chère 2,42 euros. La différence de prix n'est pas énorme mais lorsqu'on y regarde de près, le pourcentage de poisson est de 75 % pour la plus chère, seulement 70 % pour la moins chère. Quant à la liste des ingrédients, elles révèlent quelques surprises car des boîtes contiennent du sucre ajouté pour donner plus de goût à un poisson de moins bonne qualité. À la conserverie de Douarnenez, en Finistère, le produit est manipulé à la main dans le respect de la tradition. Les cuisiniers connaissent la valeur de ce super aliment. Meilleure vente pour César Dréoe, gérant et chef du restaurant "Le Bigorneau Amoureux", qui la propose à sa carte, juste grillée. À six euros en entrée ou quinze euros en plat, on l'aura compris, l'occasion de se faire plaisir à petit prix avec un produit de grande qualité. À table, on se régale et on partage son assiette avec l'être aimé. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Gatineau