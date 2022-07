S'armer de patience sur la route des vacances

On a pu observer beaucoup de bouchons et de ralentissements sur la route durant la matinée de ce samedi. Notre équipe a mis quasiment trois heures pour arriver à Saint-Rambert-d'Albon (Drôme). Entre la Vallée du Rhône et la Route du Sud, il y a 150 km de bouchons cumulés. À mi-journée, beaucoup de monde sur cette aire d’autoroute de l’A7. Le parking est plein, d’autant que c’est l’heure de la pause déjeuner. Le temps de se ressourcer un peu avant un après-midi où il va falloir s’armer de patience. Les vacanciers vont devoir faire face à des points compliqués, notamment à Valence et à Orange où, comment d’habitude, il y a beaucoup d’embouteillages. TF1 | Duplex S. Agi