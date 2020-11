Satellites : le guide des secouristes lors des catastrophes naturelles

Moins de 24 heures après le tremblement de terre, la sécurité civile turque a déjà reçu des images satellites. Une aide précieuse pour envoyer les secours là où ils sont le plus utile. C'est le fruit d'une collaboration spatiale internationale qui fonctionne depuis 20 ans. Des inondations dans le sud de la France, une marée noire à l'Île Maurice, une explosion dans le port de Beyrouth... Pour toutes ces catastrophes, les satellites ont été sollicités. C'est à Toulouse qu'arrivent des demandes du monde entier. Elles sont transférées à tous les opérateurs qui analysent les heures de passage de leurs différents satellites au-dessus des zones concernées. Chez Airbus depuis une salle de contrôle, l'ordre de photographier la zone est envoyé aux satellites en orbite à 700 km de la Terre. L'image est ensuite comparée aux photos prises avant la catastrophe pour établir une carte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.