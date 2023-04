Satellites : les sentinelles du climat

Une tenue blanche exigée pour pénétrer dans ce bâtiment sécurisé, en image. Dans la banlieue de Cannes, depuis 40 ans, une vingtaine de satellites liés à l’observation de la terre ont été assemblés par Thales Alenia dans le hangar, où le moindre cheveu, la moindre poussière peut vite être une catastrophe. Le Sentinel-1C est le prochain à partir en orbite, un petit bijou technologique qui voit tout. Il analysera la couche d’ozone, les océans, les forêts, 24h/24, avec une précision redoutable. Pour mettre au point ses petites merveilles, il faut entre six et dix ans. Les satellites sont aujourd’hui un allié de poids pour les scientifiques. Plus de la moitié des mesures sur l'évolution du climat, comme le trou dans la couche d’ozone ou le niveau des océans, ne sont observables que depuis l’espace. Mais au-delà d’informer sur l’état de notre planète, la multiplication des données a aussi un autre objectif. Aujourd’hui, on compte près de dix mille satellites au-dessus de notre tête. Avec une durée de vie moyenne de huit ans, les experts estiment que la moitié n’est plus active. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont