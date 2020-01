"Saül", l'oratorio d'Haendel au théâtre du Châtelet

Au XVIIe et au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, il était impossible de mettre en scène des récits bibliques. A l'époque, c'était tout simplement interdit. "Saül" est le roi jaloux viscéral du triomphe de David sur l'ennemi commun Goliath. Hallucinante, la mise en scène de cet oratorio baroque aurait sûrement surpris Haendel, le compositeur. Dans les rôles principaux, on a Karina Gauvin et Christopher Purves accompagnés d'autres acteurs en danse et en cri qui font exploser la scène du Châtelet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.