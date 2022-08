Saut à ski : le grand frisson de l'été !

C'est un grand saut sur un tremplin de quinze mètres de hauteur. Lancé à 30 kilomètres heures, il faut surmonter sa peur pour atterrir sur le synthétique et glisser bien au-delà. Dans la station des Contamines, facturée seize euros l'après-midi, c'est l'attraction de l'été. Mais pour sauter, un bon niveau de ski est exigé. Le synthétique est une surface moins rapide que la neige, mais le risque de chute reste le même à l'arrivée. "Si on est mal équilibré, on peut tomber sur les fesses ou on peut glisser (...) ça secoue un tout petit peu, mais ça va", affirme Luc Claret Tournier, moniteur du Ski Club des Contamines-Montjoie. Les enfants sont sereins, leurs parents un peu moins. "Ça angoisse un petit peu, mais bon... C'est quand même assez impressionnant et je pense qu'ils prennent aussi plaisir à faire ça", rapporte un père de famille. Avec de l'entraînement, ces vacanciers pourront un jour rejoindre les champions de la station et leur grand tremplin de 32 mètres de hauteur. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher