Sauvage ou d'élevage : le match des saumons

Prix, goût, santé et environnement, nous avons mis le saumon d’élevage et le saumon sauvage au banc d’essai. Premier critère : le prix. Le saumon d’élevage semble imbattable. Certains sont à moins de 20 euros le kilo sur une vingtaine de références. Pour savoir si l’un des deux est meilleur pour notre santé, nous avons confié nos saumons à un biologiste toxicologue. À cause de la pollution des océans, les saumons absorbent du mercure, un poison pour notre corps. Sur quatre échantillons testés, on trouve autant de mercure dans le sauvage que l’élevage, mais en petite quantité. Quel type de saumon respecte plus l’environnement ? Selon de nombreuses associations écologistes, la grande concentration de poissons dans les grands élevages industriels reste problématique. La pêche de saumon sauvage, elle, n’a que peu d’impact sur la nature. Il n’y a aucun risque sur la survie de l’espèce. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.