Sauvetage à 4 000 mètres : l'exploit des gendarmes de haute montagne

Des vents à 100 km/h, l'hélicoptère peine à se stabiliser à 3 800 m d'altitude. L'urgence est de quitter la zone, redescendre, sans même attendre de remonter les alpinistes à bord. Pourtant la veille, la météo est bonne. Les deux alpinistes expérimentés entament leur ascension du Mont Blanc par la voie des trois monts. Mais une fois au Mont Maudit, le ciel s'assombrit en raison d'une tempête. Ils poursuivent tout de même jusqu'au Mont Blanc, juste le temps d'une photo dans le brouillard et le vent. Puis ils redescendent par une autre voie et se perdent sur la face nord, celle des crevasses. À 23h30, ils appellent les secours. Mais en pleine nuit, il n'y a pas d'autres choix que d'attendre à l'abri dans un trou pendant près de douze heures, jusqu'à l'arrivée périlleuse de guides et de gendarmes du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne). Une descente difficile pour tous, avec des bouteilles d'oxygène. Pourtant à l'origine, il n'y avait eu aucune imprudence. TF1 | Reportage F. Juvigny, M. Belot, Y. Hovine