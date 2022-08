Sauvetage à Biarritz : deux rescapés témoignent

Lorsque l'hélicoptère de la gendarmerie s'approche enfin, les secouristes le savent. Il faut aller vite. La mer est agitée. Des vagues de plus de deux mètres de haut dans lesquelles un plongeur saute. Emportés par le courant à plus de 800 mètres des côtes, 17 baigneurs risquent la noyade. L'intervention est extrêmement périlleuse. À chaque fois, il faut équiper une personne, lui installer un harnais pour l'évacuer. Plusieurs allers-retours sont nécessaires pour sauver l'ensemble du groupe. Jules, 22 ans, fait partie des derniers à avoir été secourus. Il a passé près de 40 minutes pris au piège dans l'eau. "On a tous eu très peur", nous a-t-il confié. Il l'avoue. Il a cru frôler la mort. Tout comme Paul, 20 ans, secouru in extremis. Ce dernier est encore sous le choc. Ses parents étaient sur la plage. Ils avaient l'espoir de voir leur fils arrivé à chaque nouvel hélitreuillage. Il sera finalement secouru en dernier. Beaucoup de peur, mais aucune victime grâce à l'intervention des secours. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Gerbelot, N. Forestier.