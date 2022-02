Sauvetage de Rayan au Maroc : l'insoutenable attente

C'est une attente interminable, ponctuée d'informations contradictoires. Selon certains médias locaux, un médecin serait auprès de Rayan pour le stabiliser, mais aucune certitude sur son état de santé, ni sur la gravité de ses blessures. Sur ces images captées par une caméra glissée au fond du puits, l'enfant est en vie, mais c'était il y a plus de 24 heures et l'on ne sait pas s'il a pu boire l'eau qui lui a été envoyée. Les derniers efforts pour l'extraire se déroulent avec une infime précaution afin d'éviter que la roche ne s'effondre sur lui au dernier moment. Dans ces montagnes du rif marocain, au nord du pays, des centaines de personnes sont venues soutenir la famille et les secouristes en priant ensemble ce matin dans l'espoir d'un dénouement. Depuis 24 heures, les médias locaux annoncent une heureuse issue imminente, mais au moment où les secouristes pensaient pouvoir enfin extraire Rayan, un obstacle les a empêchés : un rocher infranchissable finalement brisé avec du petit matériel électrique afin d'éviter les éboulements. Cela fait ainsi quatre jours que les sauveteurs travaillent sans relâche pour rejoindre l'enfant de cinq ans tombé mardi dans un puits alors que son père tentait de le réparer. Un puits profond de 32 mètres et seulement 45 cm de largeur, assez étroit pour sans doute ralentir la chute de l'enfant, mais trop pour y envoyer les secours, d'où la stratégie d'un accès en biais, puis à l'horizontale. C'est tout un pays qui espère et bien au-delà des frontières, le sort de Rayan suscite une grande émotion dans le monde entier. Ses parents, eux, attendent dans l'ambulance, prêts à l'évacuer. T F1 | Reportage S. Pinatel, S. Jou