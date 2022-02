Sauvetage du petit Rayan : l'insoutenable attente

Ils sont venus par centaines, de toute la région au nord du Maroc, pour encourager les sauveteurs et prier. "Il y a des gens qui ont dormi ici. Ils sont touchés par l'accident de Rayan", dit l'un d'eux. Tous sont suspendus au sort de Rayan, garçon de 5 ans, piégé sous terre depuis quatre jours, tombé dans un puits asséché. Selon des médias locaux, les sauveteurs ont détecté un petit mouvement vendredi matin, interprété comme une possible preuve de vie grâce à une caméra glissée au fond du puits. Il mesure 32 mètres de profondeur et seulement 45 cm de large, tellement étroit que pour l'extraire, les secouristes ont creusé un autre accès. Ils en sont dans la phase la plus délicate en train de forer manuellement un tunnel de quelques mètres à l'horizontale pour arriver jusqu'à l'enfant. Une opération risquée dans un sol de roche et de sable qu'ils ont mis du temps à stabiliser. Ce matin, tous ont retenu leur souffle lors d'un éboulement, finalement sans conséquence. "Le problème, c'est qu'on doit déblayer le sol qui s'est effondré, mais on y est presque", assure Abdelmajid, conducteur de pelleteuse participant aux opérations de sauvetage. En attendant de rejoindre l'enfant, comme sur les images filmées il y a 2 jours, les secouristes ont acheminé de l'oxygène et de l'eau jusqu'au fond du puits. Ce qui laisse penser que Rayan est toujours vivant et donne espoir à sa famille. "Rayan est très aimé dans le village. Il me manque, et pas seulement à moi, ça fait déjà trois nuits", affirme Laaziza, grand-mère de Rayan. Dans sa chute, l'enfant aurait été blessé. Des équipes de réanimation et un hélicoptère médicalisé se tiennent prêts à le prendre en charge à tout instant. TF1 | Reportage E. Lefebvre