Sauvetage in extremis : une voiture tombée dans le canal

La scène s'est passée jeudi soir. Emma Ringeard s'apprête à quitter son travail. Avant, elle prend quelques instants pour écrire un SMS au bord du canal de Nantes à Brest, mais en un regard et par pur hasard, elle entend un bruit de moteur et lève les yeux. Elle voit une voiture qui démarre rapidement et qui termine dans le canal. Aussitôt, elle a appelé son collègue Thibaut Abraham. Sans perdre une seconde, il enfile sa combinaison et saute dans une eau agitée, sous une pluie battante. "J'arrive à la voiture, je tape sur le carreau. Je vois quelqu'un au volant, inconscient", raconte-t-il. Emma saute à son tour et tous les deux, ils ramènent l'homme sain et sauf sur le rivage. De retour à la piscine où ils travaillent, les deux maîtres-nageurs sont accueillis en héros, même s'ils refusent de l'admettre. "C'est émouvant quand même. C'est quelque chose qui prend quand même aux tripes. C'est une très belle action", lance une collègue. De son côté, la mairie récompensera ces deux héros de la médaille de la ville pour leur geste de bravoure. TF1 | Reportage C. Ebrel, B. Ghorchi