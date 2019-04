Sauvetage des migrants : Christophe Castaner accuse des ONG de "collusion" avec les passeurs

C'est une phrase qui a été prononcée par Christophe Castaner le vendredi 5 avril 2019 et qui a provoqué la colère des ONG. Lors de sa prise de parole, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il y a "une réelle collusion, à certains moments, entre les trafiquants de migrants et certaines ONG". Mais sur quoi s'appuie-t-il ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.