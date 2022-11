Sauvetage sous terre : l'opération a duré 24 heures

La fin d’un calvaire pour l’homme qui a passé plus de 24 heures coincé à 400 mètres sous terre. Il s’agit d’un spéléologue belge de 47 ans. Il explorait une grotte à Olargues (Hérault). L’homme chute et se blesse à un kilomètre de la grotte. Les personnes qui l’accompagnent préviennent les secours. Une soixantaine de pompiers s’engagent alors dans une opération de sauvetage très délicate. Ils doivent se glisser dans des trous à peine plus larges qu’eux et progresser dans l’obscurité. Parmi eux, le commandant Emmanuel Mercadier, infirmier sapeur-pompier du SDIS 34, affirme la complexité de l’opération. "On avait beaucoup d’endroits très étroits pour progresser, et il a fallu casser les rochers qui empêchaient de passer avec le brancard" explique-t-il. L’opération est d’autant plus complexe que la victime mesure 1,96 mètre et pèse 120 kilos. Après plusieurs heures de transport dans les galeries souterraines, le spéléologue est enfin remonté à la surface, avant d’être hélitreuillé jusqu’à l’hôpital. Il souffre de nombreuses fractures, notamment aux bras et aux côtes. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Cloix, J.V. Molinier