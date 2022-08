Sauvetages : qui paie la facture ?

Au large de Bandol mercredi, un couple et leur fille de 18 ans s'agrippent à leur bateau échoué. Ils sont sauvés in extremis grâce à l’intervention de sept sauveteurs, une vedette et un zodiac pendant plus de quatre heures. Le sauvetage en mer est-il payant ? Non, il est totalement gratuit. C’est inscrit dans la loi. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de coût. Par exemple, c’est 5 000 euros pour une heure d’intervention d’un hélicoptère de la sécurité civile. La gratuité s’applique-t-elle en cas d’alerte ? Oui, quelles que soient les circonstances : météo, avaries, et même imprudence. En revanche, le remorquage de bateau est, lui, facturé entre 350 et 750 euros l’heure. Le sauvetage en montagne est-il aussi gratuit ? Oui, si ce sont les moyens de l’Etat qui sont mobilisés. Par exemple les sapeurs-pompiers ou les gendarmes de haute montagne. Comptez 50 euros pour une intervention au pied des remontées mécaniques jusqu’à 340 euros sur une piste située à plus d’un kilomètre du poste de secours. Alors que vous soyez débutant ou confirmé, mieux vaut souscrire à une assurance. TF1 | Reportage C. Ebrel, C. Auberger