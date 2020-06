Sauveteurs de la SNSM : immersion au cœur d'un entraînement sur l'île de Groix

Les sauveteurs de la SNSM de l'île de Groix (Morbihan) s'entraînent un dimanche sur deux pour se préparer aux sauvetages en haute mer. Dans ce métier, l'équipage reste marqué par chaque opération, surtout quand les conditions climatiques ne sont pas au beau fixe. Ces sauveteurs sont également intervenus durant le confinement pour des évacuations sanitaires, lors des suspicions de Covid-19. Tous sont des bénévoles et mobilisables en quinze minutes.