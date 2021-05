Savez-vous ce que veut dire « ultracrépidarianisme » ?

Nous avons tous un collègue qui semble incollable quelque soit le domaine. Partager un café avec lui, c’est se sentir ignare. Et quand ce n’est pas cet insupportable collègue, c’est votre patron, un oncle lors d’un dîner ou cet ami toujours plus érudit que les autres. Bienvenue dans la société des experts en tout où l'important n’est pas de savoir, mais de ne jamais avouer que l’on ne sait pas. Et tant pis si l’on dit une bêtise. Cette tendance à surestimer ses connaissances, s’appelle l’ultracrépidarianisme. Nous avons cherché, ce n’est pas dans le dictionnaire. Nous devons ce mot savant à l’insolence d’un cordonnier du 4e siècle avant notre ère, et de sa rencontre avec un peintre en train de fignoler un tableau. Depuis toujours, c’est plus fort que nous parlons donc des choses qui dépassent nos compétences. Dans le domaine de la santé, cet ultracrépidarianisme s’avère dangereux. Pourquoi parlons-nous sans savoir ? Pourquoi est-ce plus fort que nous ? Deux chercheurs américains, Dunning et Kruger, ont tenté de répondre. Ils ont étudié une affaire survenue à Pittsburgh en 1995. Un ignorant est un peu comme un joueur d’échec trop confiant. Tant qu’il n’a pas affronté le meilleur que lui, il surrévaluera ses compétences. Ce n’est qu’en progressant après une défaite, par exemple, qu’il percevra ses limites.