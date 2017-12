Savoie : 4 000 personnes ont dormi dans des centres d'accueil

En savoie, des milliers de voitures ont été bloquées par des intempéries, la nuit du 30 décembre 2017. Pendant que les pompiers tentent d'apporter du réconfort aux vacanciers, le trafic routier, lui, ne s'améliore pas. Près de 4 000 personnes ont été accueillies dans des hébergements d'urgence à Albertville, Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice. Certains y ont même passé la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.