Savoie et Haute-Savoie, alerte aux avalanches

À 2 300 mètres d’altitude, dans la station la plus haute d’Europe, il pleut depuis deux jours. Avec le vent, le manteau neigeux devient très instable. Le risque d’avalanche est de quatre sur cinq ici, comme dans la plupart des massifs de la Savoie. Pour éviter les coulées de neige, ce samedi matin, les pisteurs secouristes de Val Thorens arpentent le domaine skiable et effectuent des tirs de prévention. "On est vraiment sur le qui-vive avec un déclenchement du plan d’intervention d’avalanche. On a déclenché à peu près 150 avalanches pour sécuriser le domaine skiable et les pistes de ski", explique Benjamin Blanc, directeur du domaine skiable de La Vallée des Belleville (Savoie). Le préfet de la Savoie appelle les vacanciers à la plus grande vigilance. Le hors-piste est fortement déconseillé. Après ces fortes précipitations, plusieurs remontées mécaniques sont à l’arrêt dans les Alpes. À Châtel, un pylône tient en équilibre suite à un glissement de terrain. Heureusement, le télésiège ne fonctionnait pas. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand