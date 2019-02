Savoie : un lycée spécialisé forme des jeunes aux métiers de la montagne

En Savoie, des lycéens suivent une formation spécifique au lycée des métiers de la montagne à Saint-Michel-de-Maurienne. Ils ont, en total, six semaines par an de cours intensif de patin à glace ou de randonnée pour devenir moniteurs de ski et guides de haute montagne. Sélectionnés en troisième à partir de tests sportifs, environ 300 jeunes suivent la formation. Ces derniers passent un baccalauréat professionnel pour s'adapter à la saisonnalité des métiers de la montagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.