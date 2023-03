Savoir-faire oublié : une charpente comme au Moyen Âge

Le chemin du XIIIe siècle commence dans la commune de Perriers-la-Campagne (Eure). Les charpentiers ont sélectionné eux-mêmes, dans une vingtaine de forêts, 1 000 chênes pour rendre à Notre-Dame de Paris sa charpente. Les arbres n'ont pas le temps de sécher. On travaille le bois vert, encore tendre comme au Moyen Âge. La première étape consiste à équarrir les troncs, c'est-à-dire les rendre carrés et l'on dégrossit à la hache. Le tranchant de la doloire permet ensuite d'affiner l'équarrissage. La charpente sera reconstruite à l'identique avec la même technique que les bâtisseurs. Tout un art, un patrimoine qui a failli disparaître, mais il a été sauvé par l'association Charpentiers sans Frontières. Jean Urbiha, d'origine croate, filmé dans l'Oise en 1985, était le dernier à maîtriser cette technique. Le chantier de Notre-Dame de Paris permet de prolonger cette histoire et lui donner un nouvel élan. Une maquette au dixième a été réalisée. Et pour comprendre comment les charpentiers du Moyen Âge procédaient, des prototypes d'assemblage à l'échelle 1 ont été taillés à la main par un compagnon anglais. Sur les photos prises avant l'incendie, on revoit la charpente qui a tenu 800 ans. Il s'agit de la reproduire au plus juste. Les architectes donnent les plans et les instructions. Les entreprises se concertent pour harmoniser leurs méthodes. Le chemin est encore long. Les hachettes, les ébauchoirs, les erminettes, les bisaiguës entrent en scène ensuite pour le taillage. Ainsi naissent les poutres, les chevrons, les arbalétriers. Le langage des charpentiers s'écrit toujours à la pointe du crayon. Quand l'accent américain se mêle aux bruits de l'atelier, on mesure le pouvoir d'attraction de Notre-Dame de Paris. La charpente représente au total 450 tonnes et 1 500 pièces de bois. Dans quelques mois, ils prendront le chemin de Paris pour se poser au-dessus des voûtes de la cathédrale. Et pour la première fois, depuis, très longtemps, on entendra résonner les bruits des haches à Notre-Dame. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat