Scandale alimentaire : des steaks frauduleux pour les plus démunis

Plusieurs associations caritatives ont été victimes d'une gigantesque fraude alimentaire. Ces dernières ont acheté plusieurs centaines de tonnes de steaks hachés, avant d'être alertées sur la mauvaise qualité des produits. Elles ont saisi la direction chargée de la répression des fraudes et ont découvert que les produits n'étaient pas dangereux pour la santé, mais qu'ils ne contenaient en fait que très peu de viande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.