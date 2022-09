Scandale Buitoni : de nouveaux témoignages à charge

Voilà cinq mois que la production de pizza est à l'arrêt dans cette usine de Caudry. Il n'y a toujours pas d'explication sur la raison de la présence de la bactérie à l'origine de 56 cas d'intoxication sévère. Aujourd'hui, les témoignages de salariés sur le manque d'hygiène se précisent. C'est bien ce qui a décidé cet homme à ne plus travailler sur le site. D'après nos confrères de Radio France, l'explication pourrait venir d'une nouvelle méthode de travail décidée par le groupe Nestlé en 2015. Il s'agirait de réduire toutes les tâches autres que la production pour un meilleur rendement. Plusieurs salariés ont alerté leurs syndicats sur des restrictions de nettoyage. De huit heures par jour avant 2015, on est passé à 4h45. La direction de Nestlé France nous le confirme et précise que les contrôles par prélèvement microbiologiques sont systématiques et que davantage de salariés ont été formés à l'entretien. Auparavant, c'est une société externe qui s'en chargeait, tout comme du nettoyage des silos de farine une fois par an. Depuis 2015, ils ne sont plus nettoyés comme nous l'ont confirmé des employés. Une information difficile à supporter pour Gwënaelle dont la petite fille est restée de longs jours dans le coma. Le changement de la farine utilisée pour produire les pizzas est l'autre piste évoquée par les salariés. Nestlé confirme avoir changé de fournisseur en 2021, en respectant un cahier des charges très strict garantissant le respect des normes qualités. Il s'agirait d'une farine non chauffée, un type de produit qui avait déjà entraîné des intoxications similaires aux États-Unis en 2009. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Stiti