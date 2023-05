Scandale : des décharges sauvages dans les Calanques

Les touristes qui viennent visiter les Calanques ne s'attendaient pas à découvrir des tas de déchets en plein parc national. Des dépôts sauvages de chantier : gravats, briques et verres, il y en a plusieurs tout au long du chemin de Sormiou. Les services de la ville nettoient pourtant, mais ces dépôts reviennent régulièrement et polluent le site. Il y a bien des caméras à l'entrée du parc, mais cela ne semble pas suffire pour dissuader les contrevenants qui risquent pourtant plusieurs milliers d'euros d'amende. Il y a quelques mois, deux entrepreneurs ont été condamnés. Une pollution sur terre, et en mer aussi, dénoncée par plusieurs associations de défense de l'environnement dans le parc national. Le tristement célèbre tunnel de Cortiou qui rejette les eaux traitées de l'unique station d'épuration de Marseille. Lorsque l'on observe sous l'eau avec une caméra, les poissons se nourrissent des microparticules de l'égout. Pour le parc national, même si ces rejets sont aux normes européennes, il faut réfléchir à une solution pour les réduire. Car des milliers de mètres cubes d'eaux traités sont rejetés chaque année à Cortiou, tout près de la Calanque de Sormiou, en cœur de parc national. TF1 | Reportage L. Huré, M. Jit