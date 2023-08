Scandale du "baiser forcé" : les Championnes du monde en grève

Vendredi, Luis Rubiales se montre encore très confiant devant les représentants du football espagnol. "Je ne vais pas démissionner", a-t-il notamment martelé. Environ 24 heures plus tard, il a été lâché par la Fédération internationale de football. Il ne pourra plus, temporairement, représenter l'Espagne lors des compétitions. C'est une façon de mettre enfin à un scandale qui dure depuis maintenant une semaine, lorsque Luis Rubiales, président de la fédération espagnole de football, embrasse sur la bouche la Championne du monde Jennifer Hermoso. Un baiser forcé que la joueuse dénonce de retour dans le vestiaire, puis dans un communiqué officiel, on ne peut plus, clair. Ce sont des accusations mensongères selon la Fédération espagnole de football qui décide de porter plainte contre l'attaquante. Mais ses partenaires la soutiennent et annoncent ce samedi faire grève. Pour elles, il est hors de question de rejouer pour la sélection tant que Luis Rubiales sera en poste. Des joueurs professionnels sont aussi du côté d' Hermoso, comme la Française Eugénie Le Sommer. Les supporters, eux également, dénoncent ce comportement déplacé. À la une de tous les journaux espagnols, le scandale fait réagir jusqu'au gouvernement. Face à la polémique, ce soir, la majorité de l'encadrement de l'équipe espagnole féminine de football vient de présenter sa démission, à l'exception de l'entraîneur. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Tocny