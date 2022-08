Scandale : la Manche, égout de l'Angleterre

Pour le seul mois d’août, 90 plages ont été polluées par des eaux usées venant tout droit des égouts. Le chiffre émane d’une association qui fournit en temps réel une carte indiquant les lieux pollués. Les Anglais l’utilisent. C’est le seul moyen pour eux d’éviter les mauvaises surprises. Sur une plage ce samedi matin, l’alerte était rouge. L’Agence pour l'environnement britannique a recensé 1,2 million de ces rejets ces cinq dernières années. Les compagnies des eaux paient régulièrement de lourdes amendes. La modernisation du système leur coûterait des milliards. L’inquiétude s’installe côté Français. Plusieurs élus appellent la Commission européenne à réagir. “De l’aveu même du père de Boris Johnson, il n’y a plus aucun contrôle. C’était un fonctionnaire européen et a été un décoré d’acteur de la réglementation européenne sur la pollution des mers”, explique Stéphanie Yon-Courtin, eurodéputée. Il s’avère que les courants marins dominants dans la Manche diluent et emportent vers la mer du Nord les pollutions qui y sont déversées. C’est donc bien un problème à l’échelle de l’Europe, même si l’Angleterre n’en fait plus partie. TF1 | Reportage S. Pinatel, L, Barbazanges, A. Guérard